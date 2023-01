Kraig war am 5. Jänner in eine dichte Klangwolke gehüllt - denn die Glantaler Blasmusik Frauenstein lud wieder zum Neujahrskonzert in das örtliche Kulturhaus.

© Wieser Anton

Kapellmeister Walter Sonnberger, der seit dem Jahr 2015 bei den Glantalern den Taktstock schwingt, legte Wert auf ein buntes Programm. Die Darbietungen wurden im voll besetzten Kultursaal mit viel Applaus bedacht.

© Wieser Anton

Als musikalische Gäste waren die Sänger der Sängerrunde Obermühlbach unter Werner Glanzer vertreten. Sprecher Gernot Zechner führte in unterhaltsamer Weise durch den Abend.

© Wieser Anton

Unter den Gästen sah man unter anderen auch Bürgermeister Harald Jannach, Hermann Posarnig, Obmann des Blasmusikverbandes St. Veit, den Stadtpfarrer Rudolf Pacher und den Kaufmännischen Direktor Manfred Kraßnitzer.