Oberbekleidung geriet in laufende Welle: Mann schwer verletzt

61-Jähriger lud am Mittwoch auf seinem Hof in Himmelberg von einem Anhänger Hackschnitzel ab. Als er an der Zapfwelle hantierte, wurde seine Bekleidung von dieser eingedreht. Der Mann wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.