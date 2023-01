In zwei Fällen beschäftigte sich die Staatsanwaltschaft Klagenfurt in den vergangenen Wochen mit dem Ossiacher Bürgermeister Gernot Prinz (FPÖ). In einem Fall geht es um mutmaßliche Körperverletzung im Rahmen eines Kirchtages in der Heimatgemeinde des Ortschefs, im anderen Fall wurde Prinz der Besitz einer illegalen Waffe angelastet. Letztgenannter Fall wurde jetzt von der Staatsanwaltschaft offiziell eingestellt.