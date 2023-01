Was aus der Liebe von ATV Bauer Helmut und Herzensdame Petra wurde

Mit Schmetterlingen im Bauch und Herzen in den Augen ging die Hofwoche des Görtschitztaler Bauern zu Ende. Was sich daraus entwickelt hat, das sieht man bei den Eventfolgen von Bauer sucht Frau am Mittwochabend.