Schock und Chaos waren groß am 20. August des Vorjahres in der Gemeinde Reichenau. Beim "Kärntner Auto Kleinslalom Cup" in der Ortschaft Wiederschwing kam ein Rennwagen von der Strecke ab und fuhr in die Zuschauer. Traurige Bilanz: Elf Menschen, darunter drei Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt.