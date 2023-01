Die Schneeflocken lassen auf sich warten, für eine Schneeballschlacht muss man auf die Berge und die Temperaturen sind zu warm, um die Seen gefrieren zu lassen. Ein paar Wintergefühle kann man in der Region in der letzten Ferienwoche aber doch noch erhaschen. Wir haben uns umgeschaut und die schönsten Wintertipps – zusammengesucht. Die Skigebiete locken übrigens mit guten Pistenverhältnissen – selbst auf der Simonhöhe und in St. Oswald, den kleinsten Skigebieten der Region. In St. Oswald kann man übrigens auch wieder Bergauf-Rodeln. Was für ein Winterspaß!

Jause und Schnee in Sirnitz

Die Wugganighütte auf der Hochrindl hat in den Ferien täglich geöffnet. Ansonsten Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Die Winterwanderwege sind leicht begehbar und gut beschildert.

Eisschwimmen liegt erfrischend im Trend

Ein Sprung in den Flatschacher- oder in den Längsee im Winter? Immer mehr Eisschwimmer in der Region schwören auf den Immunsystem-Impuls. Das Atmen sollte man vor lauter Kälte nicht vergessen – und die Mütze auch nicht.

Eisschwimmen liegt derzeit voll im Trend © KLZ/Lux

Disco in der Eishalle in Althofen

Mit cooler Musik lässig über die Eisfläche gleiten, das ist am Samstag, 7. Jänner, von 14 bis 17 Uhr, wieder möglich. Bei freiem Eintritt bietet die von der Stadtgemeinde Althofen eine Eisdisco. Mit DJ Sigi, dem „Bistro“-Team mit Manuela und Joachim Zechner und dem EHC Althofen.

Viel Spaß gibt es in der Eisdisco © KK/Althofen

Romantische Quellen-Wanderung in Himmelberg

Eine Märchenwelt für sich sind die Tiebelquellen in Himmelberg. Sie versiegen nie, auch nicht im Winter. So trieben sie einst Mühlen und Sägewerke an. Rund um die bis zu 100 Quellen bilden sich derzeit Eisskulpturen. Vorsicht ist nur mit dem Schuhwerk geboten: Man sollte sich im besten Fall Grödeln tragen. Mit diesen „Spikes“ für Wanderschuhe hat man festen Tritt und kann sich ganz dem Plätschern hingeben. Der Wanderweg mit der Nummerierung 1 führt vom Gemeindeamt Himmelberg direkt zum Tiebelursprung.

Eine Märchenwelt für sich sind die Tiebelquellen in Himmelberg © Manfred Schusser

Winterwandern mit Tradition in Reichenau

Wandern durch die tief verschneiten Almen des UNESCO Biosphärenparks Kärntner Nockberge und die Tradition des Räucherns hautnah kennenlernen: Mit den geführten Wanderungen der „Magischen Momente“. Am 5. Jänner und 2. Februar geht es zum Hochsinner-Hof in Saureggen wo die Bergbauernfamilie Grabner Einblicke ins Räuchern gibt. Treffpunkt: Turracher Höhe, 13 Uhr, Dauer 4 bis 5 Stunden. Buchung: Tel. (04275) 83 92.

Wandern durch die tief verschneiten Almen des Biosphärenparks Kärntner Nockberg © Biosphärenpark

Fünf Wanderroutem am Muraunberg

15 Kilometer Wanderwege auf fünf Routen befinden sich im beliebten St. Veiter Naherholungsgebiet "Muraunberg". Die Wege darin zeigt seit kurzem eine neue Hinweistafel, die von der Stadtgemeinde am Fuß des Muraunberges an der Klagenfurter Straße in Glandorf errichtet worden ist. Zirka zwei bis fünf Kilometer lang sind die unterschiedlichen Rundwege. Eine Sitzbank steht für das Rasten und Verweilen zur Verfügung. Zudem wurden rund 200 Quadratmeter Parkplatzfläche für die Wanderbegeisterten befestigt und geschottert.