Kärntens Bürger- und Goldhaubenfrauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kärntner Kultur und Identität im täglichen Leben weiter in Bewusstsein zu rücken und Traditionen an die nächste Generation weiterzugeben. Mit ihrem Einsatz und Engagement tragen die Traditionsträgerinnen dazu bei, die Welt ein Stück besser zu machen und greifen Menschen, die Hilfe benötigen, unter die Arme.

500 Bürger- und Goldhaubenfrauen in Kärnten

In den vergangenen Monaten wurden so diverse durch die Unwetterkatastrophe im Gegental Geschädigte mit insgesamt 28.700 Euro unterstützt. Zusätzlich kamen weitere Spenden verschiedenen Kärntner Kinder- und Altenheimen zugute. Die knapp 500 Bürger- und Goldhaubenfrauen in 14 städtischen Gruppen stellen nicht nur Spenden für das Restaurieren und Erneuern von Kulturdenkmälern zur Verfügung, sondern sind auch organisatorisch sowie aktiv selbst daran beteiligt.