Derzeit haben wir einen Winter mit milden Temperaturen und geringen Schneemengen in Kärnten. Die Bergbahnen Vorhegg gaben am Donnerstag, 29. Dezember, bekannt, dass sie ihren Doppelsessellift daher schon schließen musste. Bei der Simonhöhe in St. Urban, die auf 1338 Meter Seehöhe liegt, ist das derzeit nicht der Fall.

"Wir haben heuer perfekte Pistenverhältnisse. Das sage ich nicht, weil ich es muss, sondern weil es die Wahrheit ist", betont Geschäftsführer Paul Kogler, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Laut Kogler halten sich die Pisten auf der Simonhöhe gut. Alle Lifte bis auf den Nordlift sind derzeit geöffnet.

Der Saisonstart auf der Simonhöhe musste in diesem Jahr verschoben werden.Grund dafür waren Regen und warme Temperaturen. Mittlerweile wurden die Pisten beschneit. "Gibt es Löcher auf den Pisten, korrigieren wir sie mit der Schneekanone. Für die Öffnung des Nordliftes warten wir auf die nächste Kaltfront, die hoffentlich bald kommt", sagt Kogler, der zugleich darauf hinweist, dass es in dieser Saison auch schon acht Grad hatte. "Zusperren ist bei uns derzeit keine Option. Jetzt, während den Winterferien, sind viele Familien mit Kindern auf der Simonhöhe anzutreffen. "Die Saison läuft gut an. Wir sind sehr ausgelastet."

Das voraussichtliche Saisonende ist am Sonntag, 5. März.