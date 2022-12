Kurz vor Silvester tauchen Sie in mannigfaltigen Ausführungen scharenweise auf: Vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen, Schweinderl, Marienkäfer - Glücksbringer für das neue Jahr.

Einer, der Jahr für Jahr dafür sorgt, dass Kärntnerinnen und Kärntner ihre Liebsten mit eben so einem kleinen Talisman beschenken können, ist Glücksschmied Ernst Wolf. Der 63-Jährige, dem man heute ab 16 Uhr beim Silvesterpfad am Maltschachersee bei Feldkirchen über die Schulter schauen kann, erlernte einst den Beruf des Schlossers und Kunstschmieds. Aber auch heute in seiner Pension stellt er speziell rund um den Jahreswechsel kleine Hufeisen und Herzen aus Messing und Schmiedebronze her. Auf Hochglanz poliert sehen diese fast so aus als wären sie aus Gold gefertigt.

Dass er eines Tages damit angefangen hatte, war Zufall - oder viel eher: Glück. "In der Schmiede, in der ich gearbeitet habe, habe ich eines Tages eine alte Schablone für Hufeisen gefunden, die sonst im Container gelandet wäre."

© Markus Traussnig

Dieser Schablone ist es auch zu verdanken, dass Wolf die etwa drei Zentimeter großen Hufeisen in größerer Stückzahl herstellen kann, denn "ein richtiges Hufeisen zu machen, dauert viel länger, dabei ist die Größe fast egal". Trotzdem ist jedes Eisen ein Einzelstück.

© Markus Traussnig

Glück bedeutet für den Schmied, Menschen mit einer Kleinigkeit eine Freude machen zu können. Und auf die Frage nach seinem persönlichen Glücksbringer hat der Feldkirchner gleich eine Antwort parat: "Meine Partnerin."

© Markus Traussnig

Bedeutung von Glücksbringern

Doch wie kommen die anderen Glücksbringer in die glückliche Lage, stets mit Fortuna in Verbindung gebracht zu werden? Ein kurzer Streifzug:

Das Schwein: "Als Symbol fürs Glück stammt es vermutlich von dem Brauch, dass bei Schützenfesten als ironischer Trostpreis unter Spott ein Ferkel verschenkt wurde", meint Eva Heizmann von der Volkskultur Steiermark. Andere Deutung: Bei Griechen und Römern galt derjenige als privilegiert, der über viele Schweine und somit letztendlich auch Nahrung verfügte. Heute werden zu Silvester aus praktischen Gründen lebende Ferkel eher selten verschenkt. Einfacher ist die Übergabe einer (billigeren) Nachbildung. Meist aus Marzipan, wahlweise weich oder hart. Letzteres bringt nur Zahnärzten Glück.

Der Rauchfangkehrer: Dass man den Rauchfangkehrer mit Glück verbindet, hängt mit der historischen und gesellschaftlichen Bedeutung des Handwerks zusammen, da die Tätigkeiten von Rauchfangkehrern wesentlich für den Brand- sowie Personenschutz waren und immer noch sind. Die handwerklichen Tätigkeiten und Techniken rund um das Rauchfangkehren wurden von der Unesco übrigens zum immateriellen Kulturerbe geadelt.

Der Marienkäfer: Wurde zum Glück zumindest zu Silvester noch nicht vom asiatischen Marienkäfer verdrängt. „Sie gelten nicht nur aufgrund ihrer sieben Glückspunkte als Glücksbringer. Auch, weil sie als Boten der Muttergottes gelten und, wenn sie auf einen zufliegen, angeblich Kinder beschützen und Kranke heilen können“, erklärt Heizmann.

Das Hufeisen: Erleichtert Pferden ganzjährig ungemein den Alltag. Metallenen Beschlägen von Pferdehufen werden seit Jahrhunderten Zauberkräfte nachgesagt. Hufeisen über Türen, Eingängen oder am Kamin aufgehängt, sollten einst den Teufel abhalten, darunter durchzugehen. Hilft aber nicht gegen Nachbarn. Merke: Unbedingt richtig aufhängen, wobei es dank zweier Deutungen eh keine falsche Variante gibt. Entweder mit der Öffnung nach oben (Glück einfangen) oder unten (Unglück abwehren).

Vierblättriges Kleeblatt: Fast so selten wie das Fünfblättrige. Angeblich. Garantiert ist aber: "Es gilt allein schon als Glückssymbol, weil es selten ist. Wohl aber auch, weil es dem christlichen Symbol des Kreuzes nachgebildet ist", erläutert Volkskundlerin Heizmann.

Fliegenpilz: Pilze gibt es ja viele. Manche hören auf den Namen Peter. Warum gerade ein giftiger Artgenosse Glück bringen soll, könnte darauf zurückgehen, dass sein Gift (in geringer Dosis) glückshaften Rausch und Halluzinationen auslösen kann. "Wie bei Wetten, dass ..." gilt: Nicht nachahmen. Stattdessen Pilze aus Schoko oder Marzipan bevorzugen.

Welches Symbol Ihnen auch immer am 31. zu Donauwalzer und dem Klang der Pummerin überreicht wird. In einem möchten wir uns anschließen: PROSIT NEUJAHR!