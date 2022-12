So warm wird es in Kärnten und Osttirol zu Silvester

Im Großteil Österreichs werden rund um den Jahreswechsel viel Sonne und bis zu 18 Grad erwartet. In Kärnten liegt der Rekord bei 13,7 Grad, in Osttirol bei 8,7 Grad - erreicht am 31. Dezember 2021.