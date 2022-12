Nach zwei Jahren Coronapause freuten sich die Landjugenden über die Zusammenkunft beim Bezirkslandjugendball in Feldkirchen am 26. Dezember. Der Andrang war groß: Rund 400 Besucherinnen und Besucher nahmen am Ballabend im Nockstadl teil.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom zehnköpfigen Bezirksvorstandsteam, das unter neuer Leitung steht. Bezirksobmann Andreas Glanzer, Bezirksleiterin Sophie Wedenig freuten sich über den gelungenen Abend: "Wir sind sehr zufrieden und bedanken uns bei allen, sowohl Besuchern als auch Arbeiterinnen, die den Bezirksball nach zwei Jahren Pause wieder zu einem unvergesslichen Abend gemacht haben", sagt Wedenig.

Von vorne: Sophie Wedenig, Denise Brettner, Lisa Wasserer, Anna-Lena Huber, Katja Zitterer Andreas Glanzer, Mathias Wedenig, Marcel Krassnitzer, Philipp Prieß, Rene Kogler © KK/Privat

Das Organisationsteam freute sich über gelungenen Ballabend © Kk/Privat

Umrahmt mit Musik der Silberbacher eröffneten die Landjugenden Arriach und Moosburg mit zwei Auftänzen den Ball. Zu Mitternacht lieferte die Landjugend St. Georgen im Lavanttal außerdem eine Showeinlage. Es gab ein Schätzspiel, eine Fotobox sowie einen Punschstand vor dem Stadl.