Die Feldkirchner Erwachsenenbildnerin Veronika Gaugeler-Senitza (57) ist mit Jahresbeginn neue Präsidentin des kultur-forum-amthof. Sie folgt auf Hanni Gerretsen-Sonvilla, die die vergangenen zwei Jahr engagiert die Geschicke des Vereins lenkte. Gaugeler-Senitza wurde in der Generalversammlung einstimmig gewählt. Sie leitete den Verein bereits 2008-2009. "Ich möchte den bewährten Weg mit unserem kreativen Team ins 30. Bestandsjahr mit erfolgreicher Kulturarbeit in Feldkirchen fortsetzen", bekräftigt die Kulturpräsidentin, die sich auf diese Herausforderung im großen Team freut.

Feldkirchen als Kulturstadt

"Kunst und Kultur haben eine herausragende Bedeutung für uns als Gesellschaft. Sie spiegeln gesellschaftliche Diskurse wider, sie bieten uns Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, sie weisen über das alltägliche Geschehen hinaus. Kunst und Kultur sind Ausdruck unseres Daseins", resümiert Gaugeler-Senitza die Wichtigkeit der Tätigkeit des Kulturforums: "Wir tragen dazu bei, dass Feldkirchen als Kulturstadt einen wichtigen Stellenwert in Kärnten hat und sind stolz, hier zu leben und uns freiwillig zu engagieren."

Gaugeler-Senitza: Offen für Neues

"Kultur führt zu einem Miteinander von Menschen. In dieser Gemeinschaft ist es von großer Bedeutung, immer wieder offen zu sein für Neues, Kultur weiterzugeben und zu verbreiten", meint die Erwachsenenbildnerin, für die persönliche Weiterentwicklung durch Neugierde und Offenheit charakterisiert ist.

Anfänge im Journalismus

Aktiv ist Veronika Gaugeler-Senitza in der Kulturinitiative bereits im Jahr 1994, als sie nach Lehr-, Arbeits- und Wanderjahren in ihre Heimat zurückkehrte. Aus dem Journalismus kommend, war sie damals im jungen Verein für die Presseagenden zuständig. 20 Jahre lang engagierte sie sich als Pressereferentin, bis sie sich aus beruflichen Gründen 2013 aus diesem Bereich zurückzog und die Organisation der "Schreibwerkstätten" übernahm. Sie war weiterhin Mitglied im Vereinsvorstand.

Kunst und Kultur abseits des "Mainstreams"

Was die neue "alte" Präsidentin speziell am kultur-forum-amthof fasziniert? "Wir sind junggebliebene, neugierige Menschen aus unterschiedlichsten Berufen, die seit 30 Jahren ehrenamtlich etwa 60 Veranstaltungen im Jahr in den Amthof bringen. Wir bieten den Menschen ein "Kulturmosaik" abseits des Mainstreams, es werden die verschiedensten Kultur- und Kunstrichtungen in vielfältigen Formaten geboten. Oft werden wir mit einem vollen Haus dafür belohnt."

Hanni Gerretsen-Sonvilla (links) gibt die Leitung von kultur-forum-amthof an Veronika Gaugeler-Senitza ab © KK/kultur-forum-amthof

Nicht nur passiver Genuss, auch Aktivität ist in den unterschiedlichen Workshops gefragt. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne man durch die Organisation von Veranstaltungen mitgestalten und in persönlichen Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstler treten. "Wir freuen uns, wenn sich junge kulturinteressierte Menschen in unseren Verein einbringen möchten. Meldet euch gerne bei mir!", so die enthusiastische Kulturfrau.

Gaugeler-Senitza möchte solide wirtschaften

"Das kultur-forum-amthof erneuert sich, erfreulicherweise, immer wieder. Den bewährten Weg wollen wir fortsetzen, was das Spektrum des Programms betrifft." Weiterhin soll solide gewirtschaftet werden, meint Gaugeler-Senitza. "Wir sind abhängig von der Unterstützung der Stadt Feldkirchen, der öffentlichen Hand in Land und Bund und von unseren Sponsoren. Durch die ehrenamtliche Arbeit, die geleistet wird, kann das eingesetzte Kapital vermehrt werden. Weiters möchte ich die guten Kontakte zu den Verantwortlichen in der Stadt, im Kulturbereich und in unserem Team pflegen", unterstreicht Gaugeler-Senitza.

Kontakt: www.kultur-forum-amthof.at