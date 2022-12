Die Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit an der Glan-Feldkirchen bekommt mit Jahresbeginn einen neuen Leiter für die Stabstelle Marketing-Vertrieb und Digitalisierung. Hans-Jörg Laib verantwortet künftig in dieser Funktion alle relevanten Marketingdisziplinen, das Sponsoring sowie die Markenpositionierung der Bank. Der 47-Jährige soll auch die digitale Transformation in der Raiffeisen-Bezirksbank vorantreiben.