Tierischer Einsatz für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf: Spaziergänger nahmen am Freitag gegen 13 Uhr mitten auf dem Ossiacher See einen völlig erschöpften Schwan wahr, der auf der Seeoberfläche festgefroren schien. Ohne zu zögern machten sich die Männer in einem Ruderboot auf den Weg. Beim Schwan angekommen stellte sich heraus, dass das Tier eine schwere Verletzung am Bein hatte. Offenbar hatte er sich in einer Angelschnur verwickelt.

Die tierischen Retter konnten den Schwan einfangen und in einer Hundetransportbox der Tierrettung übergeben.