Der Gemeinderat Feldkirchen stimmte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einem von der SPÖ eingebrachten Antrag einstimmig zu: Die SPÖ forderte für die Entschärfung der Moser-Kreuzung einen Kreisverkehr. Dass die Kreuzung – die Turracher Straße (B 95) kommt dort nahe dem Autohaus und der Tankstelle Moser mit der Ossiacher Tauernstraße (L 47) zusammen – entschärft werden muss, war allen Beteiligten klar. Auch beim Land werde das so gesehen, wird betont. Detail am Rande: Gerade, als die Gemeinderatssitzung vor nicht ganz zehn Tagen abgehalten wurde, ereignete sich an diesem Abend bei der Kreuzung erneut ein schwerer Unfall.