Alles, was man für die Jause braucht und mehr findet man in der Selbstbedienungshütte des Biohofs Tauchhammer in Nadling. "Bei uns gibt es Speck, Salami, Rohmilch, Topfenaufstriche, Glundner, selbstgebackenes Brot, Eis und vieles mehr", berichtet Sigrid Tauchhammer. Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Tauchhammer haben sie bereits 2018 eine der ersten Selbstbedienungshütten des Bezirks aufgestellt, um die selbstproduzierten Bio-Produkte auch unkompliziert und direkt vor Ort anbieten zu können. "Immer wieder sind Menschen auf den Hof gekommen, um zu kaufen, aber wir hatten nie einen richtigen Verkaufsraum. Und mit der Hütte jetzt kann auch jeder vorbeikommen, wann immer er es braucht, damals war es einfach ein Versuch", berichtet die Landwirtin.

Angeboten wird alles, was man für die Jause braucht © Manfred Schusser

Mittlerweile findet man aber nicht nur die Bio-Produkte der Tauchhammers in der Hütte – auch etwa Honig, saisonales Gemüse oder Knödel von Partnerbetrieben aus der Umgebung können direkt mitgenommen werden – derzeit auch Weihnachtskekse. "Sogar die Hütte selbst haben wir gemeinsam mit umliegenden Betrieben. Die Fenster sind von hier, das Holz, ein Maurer aus dem Ort und so weiter. Dabei ist es zu einem schönen Gemeinschaftsprojekt geworden", sagt Tauchhammer.

Ganz nebenbei wurde die Hütte so zu einem Treffpunkt der Gemeinde und auch zu Weihnachten ist das zu spüren. "Am 23.Dezember kommt zum Beispiel das Friedenslicht zu uns und wird mit musikalischer Umrahmung gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr übergeben und durch das Dorf getragen," berichtet die Landwirtin.

Das Gemeinsame und das Regionale steht für die Familie Tauchhammer im Vordergrund. Der Aufwand, das Angebot aufrechtzuerhalten, ist es ihnen auf jeden Fall wert: "Es steckt viel Arbeit dahinter, aber auch für die Kunden ist es ja ein Aufwand, sich die Mühe zu machen, sich damit zu beschäftigen, wo die Produkte herkommen." Am Hof der Tauchhammer kann man sich da keine Sorgen machen, alle ihre Produkte kommen aus der eigenen Produktion – zugekauft wird nichts, erklären die Landwirte: "Unsere Philosophie ist, dass eben auch die dementsprechende Urproduktion auch dahinter stehen muss", sagt Stefan Tauchhammer.

Denn das ist das Leitbild für den Landwirt: Ganz genau zu wissen, wo die eigenen Produkte herkommen. "Gerade wir Landwirte stehen oft massiv in der Kritik und immer mehr hören auch auf. Aber bei uns im ländlichen Raum sind die kleinen Betriebe extrem wichtig, sonst müssen auch wir unsere Lebensmittel bald von irgendwoher importieren", betont Stefan Tauchhammer.