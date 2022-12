Die Gastherme hat das stolze Alter von 30 Jahren überschritten und deshalb fand eine Hausbesitzerin in der Feldkirchner Klagenfurterstraße es praktisch, auf Fernwärme umsteigen zu können. Einen dementsprechenden Vertrag mit der Regionalwärme Feldkirchen unterschrieb sie im Juli 2021. Darin sei festgehalten, dass die Fernwärmeheizung noch im selben Jahr fertig sein werde, sagt die ehemalige Unternehmerin in Pension. Jetzt, im Dezember 2022, hat das Haus der 80-Jährigen in der Klagenfurter Straße noch immer keinen Fernwärmeanschluss.