Die bange Frage 2023: Wie weit ist die Fernwärmeleitung noch entfernt? Daran wird nämlich bei den Feldkirchner Finanzen einiges hängen, denn die Biomasse-Wärme soll das Gas ablösen und damit Kosten sparen. "In der Sporthalle haben wir letztes Jahr schon umgestellt auf Fernwärme", sagt Stephan Kräuter, Leiter der Finanzabteilung im Feldkirchner Stadtamt. "Wir liegen mit der Fernwärme bei Kosten von 26.000 bis 27.000 Euro." Auch hier spürt man die Teuerung, denn mit den alten Gaspreisen lag man noch zwischen 18.000 und 19.000 Euro. Wie sehr die Preise bei Gas anzogen, zeigt sich am an die aktuellen Preise angepassten neuen Gasvertrag für die Fachhochschule: Die Kosten für die Stadt steigen von 24.000 Euro auf 72.000 Euro im Jahr, informiert Kräuter.