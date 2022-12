Am Mittwoch gibt es Brainstorming, Thema ist der musikalische Auftritt von "Ossi Huber und Band" im kommenden Jahr. "Ich treffe mich mit den Jungs, im neuen Jahr möchte ich viele eigene Nummern im Programm haben und Klassiker aus den 1960er-Jahren spielen", sagt Ossi Huber. "Ich merke, die Leute wollen das hören." Rund 180 Titel hat Huber in seinem Musikerleben komponiert, der Gründer der "Bluesbreakers" hat 30 Alben veröffentlicht und sechs Bücher geschrieben. Der Song "Yellow Moon" schaffte Platz Eins in den Ö3-Charts, damals noch Hitparade Ö3. Unter anderem sind 3,9 Millionen Klicks auf Youtube für den Titel "Nur fünf Minuten" für Ossi Huber ein untrügliches Zeichen für den Hang des Publikums zur Musik aus vergangenen Zeiten.