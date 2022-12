Seit 2017 kann man in Feldkirchen gemeinsam Weihnachten feiern. "Mir kam vor Jahren die Idee. Ich dachte mir in vielen Gemeinden kann man kurz vor Weihnachten gemeinsam das Fest feiern, aber direkt am Heilligen Abend gibt es bei uns im Bezirk keine Veranstaltungen. Da wir sowieso im Pfarrhaus sind, kann gern jeder vorbeikommen", erklärt der Feldkirchner Stadtpfarrer Wolfgang Gracher.