"Der Punkt schmerzt", sagte ÖVP-Vizebürgermeister Siegfried Huber über den Punkt 21 der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Feldkirchner Gemeinderates. Die Wassergebühren standen an und sie wurden erneut erhöht. Vom Land kam der Vorschlag, die Gebühr für Trinkwasser pro Kubikmeter auf 4,10 Euro zu erhöhen. "Wir erhöhen aber nur auf 3,69 Euro", erklärte Huber. Das entspricht nun einer Erhöhung von acht Prozent. Es werde im Wasserhaushalt einen Abgang zwischen 100.000 und 200.000 Euro geben. "Und zusätzlich haben wir laufende Kredite. Wenn die Zinsen jetzt steigen, wird es schwierig." Grundsätzlich gilt, in den Gebührenhaushalten muss Ausgleich herrschen. Eine Kommune muss – so will es das Gesetz – ihre Ausgaben mit den Einnahmen decken, um Abgänge zu vermeiden.