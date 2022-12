Der Norden Österreichs, von Salzburg über Wien bis in die Steiermark, muss die Hoffnung auf weiße Weihnachten begraben. Die klirrende Kälte verabschiedet sich. Warmer Westwind, Tauwetter und zweistellige Plusgrade werden vor den Feiertagen auch die letzte Schneedecke schmelzen lassen. Und in Kärnten und Osttirol? "Winterwetter sieht auf jeden Fall anders aus. Keine frostigen Temperaturen und kein Neuschnee in Sicht. Trotzdem müssen es keine grünen Weihnachten in Kärnten und Osttirol werden", sagt Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).