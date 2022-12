Langsam geht es auf die Zielgerade! Noch bis zum 31. Dezember können Sie über die "Köpfe des Jahres" in der Region abstimmen. Es wird fleißig geklickt – und in den meisten Kategorien gibt es ein enges Rennen.

Hier geht es zur Abstimmung:

Derzeit Führender in der Kategorie "Kultur" ist Florian Gruber ("Rian"), doch das Feld dahinter ist dicht gestaffelt, der Vorsprung ist gering. Stefan Seiser, der Speckkaiser aus dem Gurktal, führt derzeit die Wertung in der Kategorie "Unternehmergeist" an, auch hier zeichnet sich ein knappes Rennen ab.

Claudia Leitner © Privat

Den knappsten Zwischenstand weist derzeit die Kategorie "Sport" auf, in der Claudia Leitner Platz eins belegt. Tobias Sablatnig steht bei den "Jungen Talenten" im Moment an der Spitze, Hans-Peter Huber aus Reichenau bei den "Starken Persönlichkeiten".

Hans-Peter Huber © KK

Auffallend ist heuer die hohe Beteiligung bei den Abstimmungen – einmal pro Tag kann man für seinen Favoriten klicken. Uneinholbare Vorsprünge gibt es, Stand jetzt, in keiner Kategorie, das Rennen ist offen.