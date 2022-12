Er war aktiv und engagiert, als Politiker wie als Sportler. Hauptschuloberlehrer Wolf Dieter Zojer war lange in der Feldkirchner Stadtpolitik tätig, bekleidete auch das Amt des Vizebürgermeisters. Sein Herz schlug auch für den Sport, Fußball war seine Leidenschaft. Nun hörte das Herz des 76-Jährigen auf zu schlagen. Am Mittwoch, dem 14. Dezember, verstarb Wolf Dieter Zojer nach langer, schwerer Krankheit. Im Rahmen seiner Arbeit für die Stadt Feldkirchen gehörte der Tourismus zu Zojers Aufgabenfeld. "Der Tourismus war sein Anliegen", sagt Bürgermeister Martin Treffner. Dort arbeitete er über die Grenzen seines Landes hinweg für die Verbindung von Menschen: "Er war maßgeblich beteiligt an der Städtepartnerschaft mit Ahrensburg", erzählt Treffner.

"Er war ein netter, lieber und kollegialer Mensch", würdigt Treffner den Charakter des Verstorbenen. "Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen", setzt er hinzu. Als Zeichen der Trauer und der Würdigung des Verstorbenen wird eine Trauersitzung des Gemeinderates für Montag, den 19. Dezember, anberaumt. Anschließend nimmt man an der Verabschiedung von Wolf Dieter Zojer teil.

Wer sich von Wolf Dieter Zojer verabschieden möchte, hat am Montag, dem 19. Dezember, in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn um 16 Uhr Gelegenheit dazu. Die Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis erfolgen.