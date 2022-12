Walter Grud aus Bodensdorf begann vor mehr als 20 Jahren mit dem Austragen der Kleinen Zeitung. Er habe damals einen Nebenjob gut brauchen können, sagt er. Als Selbstständiger hatte er einen kleinen Betrieb. Nun ist der 67-Jährige natürlich schon in Pension, seiner Tätigkeit als Zusteller blieb er treu. Sie sei auch früher schon optimal gewesen, sagt Grud. Aufgrund der Tätigkeit zu nächtlichen Zeiten hatte er untertags Zeit für seine Arbeit und die Familie. "Man kann dann helfen, wenn man gebraucht wird", sagt Grud.

Ein großes Gebiet

Jetzt steht er in der Nacht immer noch auf, wenn Zusteller oder Zustellerinnen ausfallen und jemand einspringen muss. "Ich bin Ersatzzusteller und fahre, wenn Not am Manne ist", erzählt Grud. Das passiert bei Urlauben, oder wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen ausfällt. Dabei deckt Grud ein großes Gebiet ab, in dem er eingesetzt wird - wie man ihn eben braucht. Rund um den Ossiacher See stellt Grud in Annenheim und Treffen zu. "Ich bin aber auch im restlichen Bezirk Villach unterwegs", sagt er. Gesamt reicht sein Einsatzgebiet als Springer bis Spittal und Radenthein.

Grud ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Opa von zwei Buben. Auch jetzt noch ist die Tätigkeit als Zusteller für ihn optimal. "Opa- und Omadienste sind ja immer gefragt", sagt er. Und so steht Grud, wenn er zum Einsatz kommt, zwischen 0.15 Uhr und 2 Uhr auf und beginnt seine Runde. "2.30 Uhr ist das Späteste." In seiner Freizeit ist er auch gerne mit den Enkelkindern beim Eislaufen aktiv, Skifahren steht auch am Programm.

Info: Interesse, als Zusteller zu arbeiten? Kontakt redmail Doris Löffler, Telefon +43 5 179 531 67. Mail: doris.loeffler@redmail.at