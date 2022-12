Der Kunst von strahlend weißen Zähnen hat sich das Paar Hans Zlanabitnig und Lisa Maria Fatzi aus Ossiach verschrieben - zumindest, wenn es um ihr neues gemeinsames Unternehmen geht. Am Samstag eröffnen sie in der früheren Ordination von Zahnarzt Maximilian Mandl in der Villacher Italienerstraße ihre "Pure Smile Bar". Sie ist spezialisiert auf Zahnbleaching. Im Februar folgen ein Kosmetikstudio und eine Vitaminlounge. "Unsere Kunden können sich dort dann in Form einer Anti-Hangover-Infusion oder eines Immunboosters eine Schnellaufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln abholen", sagt die frühere pharmazeutisch kaufmännische Assistentin Lisa Maria Fatzi. Ihr Lebensgefährte Hans Zlanabitnig führt zusätzlich noch einen Schlossereibetrieb.