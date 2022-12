Die Turrach geht in den Vollbetrieb und bietet Jugend Gratis-Skilauf

Es ist so weit, bald geht die Turrach in den vollen Betrieb. Besonderes Zuckerl für Jugendliche bis 14, die an bestimmten Tagen gratis Skifahren können. Auch Langlaufloipen sind gespurt.