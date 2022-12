Schwerer Unfall in der Nacht auf Sonntag in Feldkirchen. Gegen 0.20 Uhr war ein 22-jähriger Mann mit einem Motorfahrrad auf der Gemeindestraße von Lendorf in Richtung Tschwarzen, Stadtgemeinde Feldkirchen, unterwegs. Laut Polizei war das Moped nicht zum Verkehr zugelassen.

Der Mann, der keinen Helm trug, kam aus ungeklärter Ursache zu Sturz. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.