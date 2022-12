Für die heimischen Feuerwehren war der Freitag ein ereignisreicher Start ins Wochenende. In vielen Teilen Kärntens mussten die Einsatzkräfte aufgrund der Schneefälle ausrücken, um hängengebliebene Fahrzeuge zu bergen. Es kam auch zu zahlreichen Unfällen mit vielen Verletzten. Rund fünf Zentimeter schneite es im Raum Villach, Unterkärnten blieb von Schneefällen noch verschont. In der Nacht hat sich sowohl die Wetterlage als auch die Situation auf den Straßen aber beruhigt.

Doch beides könnte sich am heutigen Samstag noch ändern. Was am späten Vormittag mit Regen beginnt, ändert sich spätestens gegen die Abendstunden hin zu Schneefällen. Dabei handelt es sich zwar nicht um große Mengen, diesmal dürfte aber das ganze Land weiß werden. "Auf über 600 Metern sind bis zu 10 cm möglich", erzählt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. In den Karawanken und auf der Koralpe dürfte es am meisten schneien. Schnee landet in der Nacht jedoch auch in tiefen Lagen. In Ober- und Unterkärnten sind bis zu fünf Zentimeter möglich. "Am Sonntag wird es das erste Mal in diesem Winter überall weiß sein", weiß Brandes.

Am Sonntag dürften sich die Niederschläge vorerst verabschieden. Mit Temperaturen zwischen minus sieben und minus drei Grad tagsüber und bis zu minus 15 Grad in der Nacht warten mit Montag und Dienstag echte "Eistage." Am Mittwoch kommt das nächste Tief. Schneefälle dürften aber – Stand jetzt – ausbleiben.

Achtung vor Schneekettenpflicht

Derzeit gibt es laut Öamtc eine Schneekettenpflicht bei Fahrten über den Plöckenpass, auf der B83 zwischen Thörl-Maglern und der A2 Arnoldstein, auf der B95 zwischen Ebene Reichenau und der Turrach und auf der Wöbringer Landesstraße zwischen Metnitz und der Kreuzung nach Murau.