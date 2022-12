16 Tage lang strahlten das Kunstobjekt "Embrace" und der Kirchturm der eng kooperierenden Ordensspitäler der Barmherzigen Brüder in St. Veit und der Elisabethinen in Klagenfurt in einem tiefen Orange. Die Farbe Orange symbolisiert den Protest gegen Gewalt an Frauen und gehört zur Aktion "Orange the World", die von der UNO über die "UNWOMEN" lanciert wird. Weltweit erstrahlen Gebäude in Orange. Die Aktion endet am 10. Dezember, dem Welttag der Menschenrechte. In den beiden Krankenhäusern gehört der Schutz der Opfer von Gewalt zum Arbeitsalltag. Eine Opferschutzgruppe wurde vor einigen Jahren für volljährige Opfer häuslicher Gewalt eingerichtet. Darin vertreten sind Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen Gynäkologie, Orthopädie und Traumatologie, Innere Medizin, Pflegefachkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeit der Fachbereiche Psychologie und Sozialdienst.