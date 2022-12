Es wird Zeit die wärmenden Handschuhe aus dem Schrank zu holen, der Winter ist im Anmarsch. Freitagmorgen zieht vom Süden ein Italientief über Kärnten und Osttirol und bringt Niederschlag. "Der wird in den Karnischen Alpen, den Karawanken, in den Nockbergen, im Gailtal, in Spittal an der Drau, in Villach und bis Ferlach, ja wohl auch im Klagenfurter Becken als Schnee fallen", sagt Veronika Hatvan, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).