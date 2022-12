Junge, talentierte Menschen sind die Zukunft der Region. Unsere fünf nominierten Personen für die Wahl der "Köpfe des Jahres 2022" haben schon in jungen Jahren gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Stimmen Sie jetzt ab, wer die Auszeichnung in der Kategorie "Junge Talente" in diesem Jahr gewinnt:

Nikolas Veratschnig

Im Alter von erst 19 Jahren hat der Nachwuchsfußballer Nikolaus Veratschnig bereits den Sprung in die erste Mannschaft des Wolfsberger AC (WAC) geschafft. Seine Karriere begann Veratschnig beim SV Feldkirchen. In der Saison 2017/18 wechselte er in die Akademie des WAC. Im Dezember 2021 erhielt er einen bis Juni 2024 laufenden Profivertrag. Der Feldkirchner spielt somit mit 19 Jahren schon in der höchsten österreichischen Fußballliga. Im September 2022 konnte er in Montenegro sein Debüt für die U21-Auswahl der Nationalmannschaft geben.

Nikolas Veratschnig © WAC

Julia Zergoi

Die 18-Jährige besucht derzeit die 5 BHW der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in St. Veit. Im Frühling nahm sie am Bundesfremdsprachenwettbewerb – bei dem generell nur die Siegerinnen und Sieger der jeweiligen Landesfremdsprachenwettbewerbe mit dabei sind – teil. Mit Erfolg. Zergoi konnte sich den Titel Vizestaatsmeisterin in Zweisprachigkeit Englisch-Italienisch holen. Ihr Auslandspraktikum absolvierte sie in Italien, wo sie ihre Sprachkenntnisse festigen konnte. Nach der Matura möchte die 18-Jährige Umwelt- und Bioressourcenmanagement auf der Universität für Bodenkultur in Wien studieren.

Julia Zergoi © kk/Privat

Tobias Sablattnig

Viele junge Burschen, die auf den heimischen Teichen und Hockeyplätzen ihre ersten Runden drehen, träumen davon, einmal für einen großen Eishockeyclub spielen zu dürfen. Im Fall von Tobias Sablattnig ist dieser Wunsch wahr geworden. Der 19-Jährige ist eines der Nachwuchstalente beim Klagenfurter Athletiksport Club (KAC). Er verbrachte seine gesamte bisherige Laufbahn beim Klagenfurter Verein. Der junge Eishockeyspieler lief im Vorjahr erstmals für die Kampfmannschaft auf und verteidigte das Tor des Teams. Mit der Nummer 3 steht der gebürtige St. Veiter auf dem Eis. Aber nicht nur in der heimischen Eishockeyliga ist Sablattnig im Einsatz, er war auch für das U20-Nationalteam im Einsatz.

Tobias Sablattnig © KK/ EC-KAC

Stephan Grabner

Falzen, Löten und Runden sind für Stephan Grabner keine Fremdworte mehr. Der 19- Jährige ist Lehrling bei der Firma Reibold in Friesach und konnte den Landeslehrlingswettbewerb der Spengler für sich entscheiden. Grabner konnte sich bei dem Wettbewerb gegen 20 Bewerberinnen und Bewerber durchsetzten. Wichtig für den Sieg des Lehrlings waren im Endeffekt nur noch Nuancen.

Stephan Grabner © KK/Privat

Michael Regenfelder

Europameister – von diesem Titel träumen viele Sportler, egal in welcher Sportart. Michael Regenfelder hat dieses Ziel bereits im Alter von 20 Jahren erreicht. Schon als Kind entdeckte der heute 20-Jährige seine Leidenschaft zum Eisstockschießen. Vor zwölf Jahren betrat er das erste Mal die Eisbahn. Der junge Sportler des GSC Liebenfels konnte sich unter anderem eine Goldmedaille bei der U19-Junioren-EM holen. Seine Ziele für die Zukunft? „Der Stocksport ist drauf und dran, olympisch zu werden. Wenn es so weit ist, möchte ich natürlich gern dabei sein. Großartig wäre natürlich eine Medaille“, sagte Regenfelder.

Michael Regenfelder © KK/Privat