Alle Jahre wieder steht er an: der große Weihnachtseinkauf. Egal ob man Geschenke für die Liebsten besorgt oder sich selbst eine kleine Freude machen will: Während der besinnlichen und kalten Adventszeit geht es in den Geschäften von Feldkirchens Einkaufsstraßen oft heiß her. Die Händlerinnen und Händler ziehen eine erste Bilanz und sind bis jetzt recht zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.