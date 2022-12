"Für das Soft-Opening am 8. Dezember hat uns das Wetter leider einen Strich durch die Rechnung gemacht", heißt es in einem Facebook-Posting der Skilifte Hochrindl. Aufgrund der warmen Temperaturen konnten die Skipisten nicht ausreichend beschneit werden. Deshalb wird sich die Öffnung des gesamten Skigebietes nach hinten verschieben. Aber: Am Samstag, den 10. Dezember, öffnet der Tellerlift auf der Hochrindl zum kostenlosen Skifahren für alle. "Wir bieten das als Ersatz für den verschobenen Gesamtstart an", sagt Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Skilifte Hochrindl. Ab neun Uhr ist der Lift geöffnet. Die Gastronomie auf der Hochrindl hat ohnehin offen, für die Jause ist also immer gesorgt. Nach und nach gehen dann auch die anderen Lifte in Betrieb. Bresztowanszky: "Wir geben unser Bestes". Spätestens am 17. Dezember sollen alle Skipisten offen sein.

Sportlich betätigen können sich die Wintersportfreunde jetzt auch schon anders: Die Anderle 1-Loipe wurde nämlich präpariert.

Die Schneelage sorgte schon in anderen Gebieten für eine Verschiebung des Saisonstarts. So warten die Simonhöhe und das Klippitztörl noch auf die ersten Skispuren im Schnee.

