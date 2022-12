Der Besuch des Perchtenlaufes am Samstag, dem 3. Dezember in Feldkirchen, hatte für drei Jugendliche ein böses Nachspiel. Sie wurden am Hauptplatz in Feldkirchen von zwei anderen Personen, um die 30 Jahre alt, angegriffen. Dazwischen mischte sich auch eine dritte Person ein, die sich aber wieder zurückzog. Die Mutter eines Jugendlichen (17), der betroffen war, sagt, den Übergriffen sei keine Aggression der Jugendlichen gegenüber den Angreifenden vorausgegangen. Der Freund ihres Sohnes habe sich nach zwei Männern umgewandt, die nahe der Jugendlichen ein Streitgespräch hatten. Deswegen sei einer der Männer in Rage geraten und habe den Jugendlichen mit zwei Faustschlägen ins Gesicht attackiert und verletzt.