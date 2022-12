Die starken Niederschläge am Montag und Temperaturen unter oder um den Gefrierpunkt sind eine gefährliche Kombination: Schneematsch und Glatteis herrschen vielerorts auf Kärntens Straßen: Einem Alkolenker (31) aus Villach wurde die schneebedeckte Arnoldsteiner Gemeindestraße in der Nacht auf Dienstag zum Verhängnis. Er kam mit seinem Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden, der 31-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Den Führerschein ist er los.

Laut Antenne Kärnten wurde am Dienstag der Wurzenpass wegen Glatteis gesperrt, Fahrten ab Hart waren nicht mehr möglich. Gegen 9 Uhr wurde die Sperre wieder aufgehoben.

Auf der Turracher Straße zwischen Himmelberg und Gnesau melden Autofahrer ebenfalls glatte Fahrbahnverhältnisse.