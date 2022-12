Am Wochenende verstarb der bekannte Schauspieler Karl Merkatz, genialer Darsteller der Figur Edmund Sackbauer in der ORF-Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" aus den 1970er-Jahren. Die Feldkirchner Schauspielerin Gunda König, sie lebt mit ihrem Mann, dem Komponisten Dieter Kaufmann, in Wien und Feldkirchen, spielte in der 8. Folge der Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" die Prostituierte und Stripteasetänzerin Helga. In der Folge mit dem Titel "Unterwelt" glitt "Mundl" Sackbauers Sohn Karli ein wenig in dieselbe ab.