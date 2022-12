Vielfalt und Besonderes, das steht für den Landwirt Christoph Höfer im Vordergrund. In seiner Bio Hofkäserei "Höfer Naturköstlichkeiten" in St. Urban wird täglich eine breite Palette an Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchprodukten hergestellt. "Wir produzieren Frischkäse, Joghurt und andere Milchprodukte, die aus der Reihe tanzen. Mit unseren Produkten wollen wir eine Geschichte erzählen", erklärt Höfer.

Sein Motto lautet: Weiße Milch hat viele Farben. Das gilt zum Beispiel auch für den Aufstrich "Im Morgenland" mit Kurkuma und Feigen, der einen kurzen Ausflug in die orientalische Welt darstellen soll. Die Ideen für die Kreationen entstehen dabei saisonal, auf unterschiedliche Weiße, in der Zusammenarbeit aller 13 Teammitglieder. "Wir überlegen immer, was wir Attraktives anbieten können, je nachdem, wie viel und welche Milch gerade da ist", berichtet der Landwirt. So entstand auch eine der neuesten "Höfer Naturköstlichkeiten": ein Ziegenjoghurt. Besonders für Kundinnen und Kunden mit einer Kuhmilchunverträglichkeit soll das neue Rezept eine Alternative darstellen: "Im Winter gibt es keine frische Schafsmilch, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir ein neutrales Joghurt aus Ziegenmilch herstellen können und es ist uns gelungen", berichtet Höfer.

Ideen und Kreationen entstehen in der Zusammenarbeit aller 13 Teammitglieder © Manfred Schusser

Diese Vielfalt und Kreativität ist es auch, was seine Liebe zur Landwirtschaft ausmacht. Vor 16 Jahren zog der gebürtige Bayer mit seiner Familie nach Kärnten und erfüllte sich so einen langjährigen Traum. Bereits nach dem Schulabschluss war für ihn klar, dass er Landwirt werden möchte: "Man ist ja vieles gleichzeitig, man hat mit Tieren zu tun, mit Pflanzen. Mal ist man Zimmermann, mal Schlosser, mal Mechaniker und natürlich arbeitet man auch mit Lebensmitteln. Man ist sehr nahe am Leben, viel an der frischen Luft und vor allem sehr vielfältig", so Höfer. Gerade jetzt sei es aber auch für die heimischen Landwirte eine schwierige Zeit: "Wir spüren extrem, dass die Kaufkraft unserer Kunden zurückgeht, aber wir hoffen auf die Treue und auch auf eine Besserung der Lage."

Spannend für Höfer ist die Vielfältigkeit als Landwirt. "Mal ist man Zimmermann, mal Schlosser, mal Mechaniker und natürlich arbeitet man auch mit Lebensmitteln" © Manfred Schusser

Neben der Milch der eignen Tiere werden in der Käserei Höfer auch Milch von fünf weiteren Kärntner Bauern verarbeitet. Die "Naturköstlichkeiten" sind in zahlreichen Selbstbedienungshütten, ausgewählten Lebensmittelgeschäften und auch auf den Wochenmärkten in Feldkirchen, St. Veit, Villach und Klagenfurt zu finden.