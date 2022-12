Rund 30 maskierte Perchtengruppen treiben heuer in Feldkirchen ihr Unwesen. Die fürchterlichen Krampusse feiern nach zwei Jahren ihr "Comeback" in der Tiebelstadt, um den Besucherinnen und Besuchern Angst einzujagen.

Am Samstag, dem 3. Dezember um 17 Uhr, startet der Krampuslauf am Parkplatz in der Oberen Tiebelgasse - EFG und führt über die Pilgramstraße in die Klagenfurter Straße, weiter über den Kraisverkehr in die 10. Oktoberstraße bis zum Hauptplatz. Der Zugang zum schaurigen Spektakel ist kostenlos.

Bilder vom Perchtenlauf 2017