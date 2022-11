Der Gasvertrag mit der Kelag wird mit Samstag, 31. Dezember, Geschichte sein, vor dem Haus in der Klagenfurterstraße in Feldkirchen sind die Baugräben mit den verlegten und bedeckten Leitungen für die künftige Fernwärmeheizung immer noch offen. Seit dem 22. September wird in dem Bereich gebaut. Die Mieter fürchten nun, dass sie nach dem 31. Dezember nicht mehr heizen können. Man habe ursprünglich die Information vom Kärntner Siedlungswerk erhalten, "dass in der 43. oder 44. Kalenderwoche alles fertig sei", sagt eine Mieterin. Zusätzlich sei die Park- und Verkehrssituation untrabgbar. Seit dem Start der Baustelle rund um das Haus sind die Parkplätze unbenutzbar, Schotterparkplätze bei einer Tischlerei auf der anderen Seite der Klagenfurterstraße dienen als Ersatz. "Dabei muss die Rennstrecke Klagenfurter Straße überquert werden", sagt ein Mieter, das sei vor allem für Ältere oder Kinder gefährlich.