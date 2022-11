Wie das Rote Kreuz am Dienstagvormittag mitgeteilt hat, gabt es kärntenweit einen Ausfall der Notrufnummern 144 und 141. Die Ursache für den Ausfall ist derzeit nicht bekannt. Die Bevölkerung wurd gebeten, bei medizinischen Notfällen die Notrufnummern der Polizei 133 anzurufen, so das Rote Kreuz in einer Aussendung. Nach wenigen Minuten konnte der Ausfall allerdings behoben werden. Die Notrufnummern funktionieren wieder. Den Grund für den Ausfall kennt man allerdings immer noch nicht.