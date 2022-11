Preiserhöhungen, Inflation und Teuerungswellen stellen viele Familien in Kärnten vor große Herausforderungen. Besonders preisintensiv gestalten sich mittlerweile Wintersportaktivitäten. Mit verschiedenen Aktionen greift das Land Kärnten Kindern und Familien auch heuer wieder unter die Arme.

Um Jugendliche weiterhin zur Bewegung zu animieren, steuert das Land mit einer Wintersportinitiative an den Schulen entgegen. Landesjugend- und Bezirksjugendskitage, Kärntner Skisicherheitstage, kostenlose Langlauf- und Schneeschuhaktionen in den Pflichtschulen oder der "Erlebnistag im Schnee" sowie ein Gratis-Skitag für Volksschüler der 3. und 4. Klassen sollen dabei helfen, um Kinder wieder zum Wintersport zu führen. "Über alle diese Angebote werden die Schulen gesondert informiert", sagt Landeshauptmann und Sport- und Bildungsreferent Peter Kaiser (SPÖ) im Zuge einer Pressekonferenz am Montag.

Gutscheinheft für Familienkartenbesitzer

Für die rund 66.000 Besitzer der kostenlosen Kärntner Familienkarte wird zum zweiten Mal das kostenlose Winter-Gutscheinheft aufgelegt. Die Ersparnis beträgt über 300 Euro, pro Person können bis zu fünf Gutscheinhefte bestellt werden. 23.000 Mal wurde das Heft im vergangenen Jahr beantragt.

Das Winter-Gutscheinheft der Kärntner Familienkarte bietet vergünstigte Ski-Tageskarten in den Skigebieten Goldeck, Hochrindl, Petzen, Koralpe, Bodental und Grebenzen sowie Ermäßigungen für Kinder-Skikurse bei 13 Skivereinen und zwölf Skischulen in Kärnten. Weiters enthalten sind Gratis-Angebote wie Snowboardkurse, Langlaufkurse, Rodeln oder Schneeschuhwanderungen. Gigasport bietet Gutscheine für den Ankauf von Ski-Helmen und Ski-Sicherheitsausrüstung sowie Ermäßigungen bei Ski- oder Snowboard-Service und auf Sportartikel. "Auch wir wollen Kinder und Jugendliche zum Sport bringen, wollen zum Wintersport animieren – und das mit höchstmöglicher Sicherheit", sagt Alfred Janz, stellvertretender Filialleiter von Gigasport Klagenfurt.

Das Winter-Gutscheinheft umfasst außerdem Gutscheine für Matches der Austria Klagenfurt, der Therme Aqualux und einiges mehr. "Das Winter-Gutscheinheft ist ausschließlich digital erhältlich, die Gutscheine erhält man bequem aufs Smartphone – dann hat man sie auch immer dabei", erklärt Familienlandesrätin Sara Schaar (SPÖ). Kostenlose Skitage am Katschberg (15. Jänner), auf der Simonhöhe (22. Jänner), am Hochrindl (29. Jänner) und am Goldeck (5. Februar) sind ebenfalls im Angebot der Familienkarte inbegriffen. Auch kostenlose Schneeschuhwanderungen sind an diesen Tagen möglich. Gigasport stellt Skier zum Testen zur Verfügung.