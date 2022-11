Die Temperaturen lassen es erahnen – der Winter steht vor der Tür. Damit auch das eigene Auto sicher durch die kalten Monate fährt, bietet das Land Kärnten in Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC wieder einen kostenfreien Winter-Check für das eigene Fahrzeug an. Bei dieser Überprüfung werden die besonders sicherheitsrelevanten Bauteile des Autos wie die Beleuchtung, Bereifung oder die Bremsen einer fachkundigen Überprüfung unterzogen. Defekte Lampen (ausgenommen Xenon- oder LED-Scheinwerfer) werden kostenlos gewechselt.

Die erste Zwischenbilanz zeigt, dass viele Kärntner Autofahrer das Angebot nutzen. "Allein in den ersten zwei Wochen haben die Autoexperten 3400 Fahrzeuge auf ihre Wintertauglichkeit hin überprüft, fast 2100 defekte Glühlampen wurden ersetzt. Jede einzelne Fahrzeugüberprüfung trägt zur Verkehrssicherheit auf Kärntens Straßen bei und reduziert Unfälle im Verkehr", berichtet Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Seit Beginn der Initiative Mitte November seien damit doppelt so viele Fahrzeuge wie im Vorjahr an den acht Standorten des ÖAMTC in Kärnten überprüft worden.

Aktion an allen acht ÖAMTC-Standorten

Gerade die richtige Bereifung und die einwandfreie Beleuchtung sind für sichere Fahrten in der dunklen Jahreszeit und bei Schneefahrbahn relevant. Überprüft werden außerdem Aspekte wie Batterie, Kühlsystem, Motor, Antriebsriemen und Scheibenwischanlage. Die kostenfreie Aktion läuft bis zum 10. Dezember 2022 und wird an allen acht ÖAMTC-Stützpunkten in Kärnten durchgeführt. Eine Terminvereinbarung für den knapp 20-minütigen Check ist nicht erforderlich. Nach abgeschlossener Prüfung des Fahrzeuges erhält jeder Autofahrer seinen persönlichen Winterfit-Pass, in dem auch Tipps fürs Auto rund um die kalte Jahreszeit zu finden sind.

Am ÖAMTC-Stützpunkt in Spittal war Schuschnig bei einem Winter-Check vor Ort dabei und hat sich mit Harald Mitterling, dem ÖAMTC-Standortleiter, zur Wichtigkeit einer solchen Überprüfung ausgetauscht. Er appelliert: "Nutzen auch Sie die Aktion, um sicher durch den Winter zu kommen. Damit leisten Sie einen Beitrag, damit Sie selbst und auch andere sicher auf unseren Straßen unterwegs sind."