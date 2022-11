Sie dürften die Bezeichnung "Selbstbedienungsladen" etwas falsch verstanden haben. Am Sonntag gegen 18:45 Uhr stahlen zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen und Klagenfurt-Land aus einem Selbstbedienungsladen in Feldkirchen eine Handkasse. Sie brachen diese in unmittelbarer Nähe auf und entnahmen das Bargeld. Eine Stunde später zeigte die Geschädigte 32-jährige Betreiberin den Einbruchsdiebstahl jedoch schon bei der Polizeiinspektion Feldkirchen an.