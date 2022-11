Auch an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" ging die unruhige Zeit nicht spurlos vorrüber. Die Zahl der Pakete war in Kärnten rückläufig. Die Feldkirchner Bevölkerung erwies sich als zuverlässiger Partner der Aktion: Ein Drittel aller Kärntner Pakete kommt aus dieser Region. "Wir hatten heuer in Kärnten 2958 Pakete. In Feldkirchen kamen 1019 zusammen", freut sich Dagmar Preiml, die ihre Sammelstelle für die Aktion in Feldkirchen hat. "Man spürt die Krise ein wenig, es waren 1000 Pakete weniger heuer." Auch die Zeit sei den Spendern und Spenderinnen "ein bisschen davongerannt", weiß Preiml. Der warme Herbst und die immer wieder spürbar in der Luft liegende Hektik trugen dazu bei. "Als die ersten Pakete gebracht wurden, da hat es in meinem Garten noch geblüht", erzählt Preiml.