Ecowind, eine Tochterfirma des deutschen Agrarriesen BayWa, wälzt in Kärnten neue Pläne. Bereits jetzt steht die niederösterreichische Firma in Kärnten unter Strom: Auf der Soboth und der Steinberger Alpe im Lavanttal stehen die Windräder bereits, der heftig umstrittene Windpark Bärofen an der steirisch-kärnterischen Grenze soll spätestens ab 2025 ans Netz gehen.