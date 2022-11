Als er das Gut in Lassen bei Himmelberg von seinem Vater Günther (mit h) 1995 übernommen hat, setzte er zunächst die „Natur“ davor. „Gutsbesitzer“ zu sein erschien Günter Zeilinger (ohne h) zu hochtrabend. Aus dem Gut wurde das Natur Gut.

Schon Vater Günther und Mutter Erika, die jetzt 92-jährig im Auszugshäusl lebt und ihren Erfahrungsschatz immer noch einbringt, fingen neben der Tierhaltung, der Land- und der Forstwirtschaft in der „Lassen“ mit Urlaub am Bauernhof an. Die Lassen liegt auf über 1000 Meter auf einem Hochplateau, das vermutlich die Endmoräne einer Gletscherzunge aus der Eiszeit ist.

Günter Zeilinger mit Hündin Amica vor einem seiner Teiche am Natur Gut Lassen © Markus Traussnig

Günter, der Nachzügler nach zwei älteren Schwestern, ist jetzt seit 27 Jahren Verbandsmitglied und 16 Jahre im Vorstand. Nun ist er auf vier Jahre zum neuen Obmann der Angebotsgruppe in Kärnten mit aktuell 440 Höfen gewählt worden.

Zwar sieht Zeilinger sich selbst als „Mann der zweiten Reihe“ und ist doch so etwas von bereit für seine Aufgabe, die er von Karin Schabus übernommen hat. „Wir wollen uns noch stärker in Richtung sinnstiftenden Urlaub entwickeln, inspirierend, wohltuend, nachhaltig, wertvoll. Ein Urlaub als emotionale Medizin“, sagt Zeilinger, während er in seinem gemütlichen Speisezimmer ein Stück warmen Apfelkuchen nimmt und Haushund Amica begrüßt. Vor dem Fenster kann man Hirsch Jakob beim Äsen zusehen.

Die Natur spiegelt sich im Natur Gut Lassen © Privat



Zeilingers Motto: traditionserhaltende Erneuerung – umsetzungsorientiert. „Es geht mir um Innovation, die umgesetzt wird, sonst ist sie nämlich keine Innovation, sondern eine Vision.“ Risiken? „Wenn sie kalkulierbar sind: ja. Ich bin für ertragswirksame Kosten und nicht für kostenwirksame Kosten.“ Hier spricht der Betriebswirt aus ihm. Zeilinger (53) hat nach der Hotelfachschule in Villach Ausbildungen zum Forst-Facharbeiter, zum Forstwart und zum Tourismusmanager gemacht und Betriebswirtschaft studiert. Aber nicht fertig, weil am Hof zu viel zu tun war.

Aus dem Stall wurde das Stallet: Der Futtertrog wurde zum Waschtisch, die verwurmten Pfosten wurden zu Türen © Privat

Zehn Familieneinheiten bietet das Natur Gut Lassen mit insgesamt 30 Betten. „Mir war es wichtig, klein zu bleiben, obwohl mich viele gefragt haben: Warum baust du keine Chalets? Warum verzichtest du auf Geld?“ Statt dessen baute Zeilinger lieber einen 1,4 Kilometer langen Barfußweg und ein Appartement im alten Stall, wo er als Bub immer im Heu herumgesprungen ist - das „Stallet“. Er erfreut sich ebenso wie seine Gäste an Kleinigkeiten. An den Stallet-Türen, die aus den verwurmten, alten Stall-Pfosten gemacht sind. An der Wasser-Tankstelle aus eigener Quelle, am Lese-Baumhaus. „Es geht ihm darum, Räume zu schaffen, Berührungspunkte. „Wie bei einem Musikinstrument, dessen Resonanz davon abhängt, wer oder was es berührt.“

Ein starkes Paar: Heike und Günter Zeilinger © Privat



Dass Urlaub am Bauernhof das kann, hat er am eigenen Leib erlebt. Seine Frau Heike hat er doch tatsächlich im Büro von Urlaub-am-Bauernhof-Geschäftsführerin Edith Sabath-Kerschbaumer kennengelernt, wo die Mathematik- und Psychologiestudentin damals jobbte. Seit 1997 sind sie ein Paar. Heike Zeilinger-Bürger unterrichtet im Gymnasium Feldkirchen, das auch Tochter Viktoria (15) besucht. Sohn Alexander geht in Klagenfurt in die HTL. Maximilian (22) studiert an der FH in Graz Bauingenieurwesen.

Günter Zeilinger ist nicht nur Familienmensch, sondern generell ein Botschafter des Wir-Gefühls. Mit seinen Gästen ist er gerne per Du („Auf über 1000 Meter gibt’s ka Süd’ und ka Sie.“) Bei Urlaub am Bauernhof möchte er einerseits junge, neue Mitglieder werben, andererseits einen Weisenrat aus erfahrenen (ehemaligen Vorstands-) Mitgliedern bilden. Und Kooperationen anstoßen.

Die Wintersaison in seinem eigenen Natur Gut beginnt am 26. Dezember. Wie er alles unter einen Hut kriegt? Zeilinger hat, wie er sagt, einfach seine „Zeiträuber“ identifiziert und abgeschafft. Daher hat er auch noch Zeit zum E-Biken, zum Tennisspielen und zum Zaubern. Seine neuesten Tricks sind verblüffend.