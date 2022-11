Der EV Rottendorf ist im internationalen Klub-Eisstocksport niemand geringerer als die erfolgreichste Mannschaft Europas. Bei 16 Antreten im Europacup holten die Feldkirchener zehn Medaillen, fünf davon in Gold. Ab heute geht es in Amstetten wieder um internationalen Ruhm. 21 Herrenteams aus acht Nationen sind am Start. „Wir sind gut drauf, haben zuletzt mehrere Turniere in anderen Bundesländern bestritten und uns stets gesteigert. Heute geht’s nach Amstetten zur Materialkontrolle, ab Samstag wird dann gespielt“, erklärt Rottendorf-Obmann und Spieler Günther Stranig.