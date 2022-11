Feldkirchen: Großes Weihnachtsspektakel

In Feldkirchen wird die Weihnachtszeit am 25. November mit der Wintereinkaufsnacht eingeläutet. Die Stadt erstrahlt ab diesem Tag im Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung. Und neben den Geschäften, die zu diesem Anlass bis 22:00 Uhr geöffnet haben, gibt es auch Musik überall in der Stadt, sowie eine Feuershow und Tanzeinlagen, welche die Besucherinnen und Besucher unterhalten und auf Weihnachten einstimmen sollen.

Der Christkindlmarkt öffnet dann die Woche darauf am 2. Dezember und taucht damit den Hauptplatz in eine heimelige Atmosphäre. Dort wird neben Gebasteltem vor allem auch kulinarisch viel geboten - es gibt Glühwein, Most, Kinderpunsch und so manch andere Leckerei. Mit dem "schönsten Adventkalender Kärntens" als Kulisse - die Fenster des Rathauses sind auch dieses Jahr wieder mit 24 Bildern geschmückt - lädt der Christkindlmarkt Feldkirchen zum Verweilen ein, nicht zuletzt durch das Unterhaltungsprogramm, welches die Adventzeit begleitet. Ein Krippenpfad führt beispielsweise durch die Innenstadt, auf dem man in liebevoll gestalteten Schaufenstern Exponate des Feldkirchner Krippenvereines bewundern kann, im Rathaus findet man sogar eine ganze Krippenausstellung.

Für die Kleinsten gibt es in der ehemaligen Bäckerei Schober eine Christkindlwerkstatt zum Basteln, Backen und Spielen und am 3. Dezember begrüßen dann auch die Krampusse den Advent, mit dem traditionellen Krampuslauf in der Innenstadt.

St. Veit: Endlich wieder Bartlumzug

Am 25. November begrüßt St. Veit die Adventzeit mit einer Feuer- und Tanzshow, außerdem wird die neue Energiespar-Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt zum ersten Mal eingeschaltet. Damit beginnt der Weihnachtsmarkt der Herzogstadt, der auch dieses Jahr wieder am Hauptplatz zu finden ist.

Das Spektakel wird musikalisch von mehreren Live-Bands umrahmt, die bei der Eröffnung für Stimmung sorgen sollen. Der Markt selbst besticht dieses Jahr unter anderem durch die kulinarische Vielfalt. Man findet neben den gschmackigen Fleischgerichten von Konrad Pfandl, feinen Torten und Kuchen von der Konditorei Holzmann auch Burger, Udon-Nudeln und vegane Gerichte von "THE1ST" sowie Kletzenbrot und Zuckerreingerl von "Taupes Genussschmiede". Außerdem bietet die Vereinshütte der Faschingsgilde St. Veit extravagante Getränke wie "Hot Hugo" und "Hot Aperol" zum Probieren an. Natürlich gibt es auch den klassischen Glühwein/most (3,50 Euro) und Kinderpunsch (3,30 Euro).

Kutschenfahrten werden in St. Veit jedes Jahr durchgeführt © St. Veit

Ansonsten soll das Warten auf Weihnachten mit einem bunten Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein verkürzt werden. Es gibt Kutschenfahrten, Laternenwanderungen und die Bartlausstellung, bei welcher Masken und Bartl-Skulpturen der Brauchtumsgruppen des Bezirks präsentiert werden. Passend dazu ebenso der Bartlumzug am 5. Dezember, bei dem die Krampusse ab 19 Uhr in der Innenstadt nach langer Pause wieder ihr Unwesen treiben.

Auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten: mit dem Christkindlpostamt, dem Kasperltheater oder dem Nikolausumzug, um nur ein paar Programmpunkte zu nennen!

Straßburg - Premiere für Advent auf Schloss Straßburg

Straßburg hat sich für die diesjährige Adventzeit etwas ganz besonderes einfallen lassen: Mit dem "Adventzauber auf Schloss Straßburg" wird erstmals das Ambiente des Schlosses in die Weihnachtszeit eingebaut. Am 26. und 27. November soll ein breit gefächertes Programm die Besucherinnen und Besucher auf Weihnachten einstimmen. Neben einer Vielzahl von musikalischen Darbietungen gibt es eine Zaubershow, ein Weihnachtskasperltheater sowie für die Jüngeren eine Back- und Malstube mit Christkindlpostamt.

Natürlich findet man neben den Unterhaltunsprogrammpunkten viele kulinarische Schmankerln sowie einen Kunsthandwerksmarkt. Außerdem kann man an beiden Tagen die Landeskrippenausstellung im Rittersaal des Schlosses bewundern oder bei einer kostenlosen Kutschenfahrt die weihnachtliche Stimmung in der besonderen Kulisse genießen.

Der Adventzauber endet mit einer großen Lichterwanderung auf dem Schloss mit musikalischer Einstimmung und anschließenden Lichtertanz um ein großes Feuer. Wer an diesen beiden Tagen keine Zeit hat, kann auch den von der Handarbeitsgruppe in Straßburg idyllisch gestalteten Adventwanderweg besuchen. Dieser führt vom Hauptplatz die alte Schlossstraße hinauf bis zum Schloss. Bei einer Gehzeit von ungefährt 20 Minuten kann man sogar den Wildtierpark am Fuße der Straßburg durchquert.

Althofen - Advent rund um den Kreisverkehr

In Althofen wird die Weihnachtszeit mit einem kleinen Adventmarkt rund um den Kreisverkehr versüßt. Dieser findet immer an den Adventsamstagen statt, von 9 bis 17 Uhr kann man dort flanieren, am Vormittag sogar mit musikalischer Umrahmung. Der große Christbaum mit nostalgischer Kutsche mitten im Kreisverkehr sorgt dabei für besonders heimelige Stimmung.

Auf dem Markt kann man einerseits Kunsthandwerk bewundern und natürlich auch erwerben, oder sich kulinarisch verwöhnen lassen. Der Stocksportverein Treibach-Althofen betreibt an jedem dieser Samstage dort einen Stand, bei dem Glühwein/most (3 Euro) und Kinderpunsch (2 Euro) ausgeschenkt werden. Außerdem gibt es selbstgebackene Kekse und einen Weihnachtstoast, eine Eigenkreation des Vereins, wie Obmann Robert Dolzer stolz erzählt. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen den Nachwuchstalenten des Vereins zugute.

Am 17. Dezember betreibt die Faschingsgilde einen Stand, ebenfalls mit Glühwein/most (3 Euro), Tee mit und ohne Rum (3,50 und 2,50 Euro) sowie selbst zubereitetes Verhackertbrot für eine freiwillige Spende. Die Erlöse kommen einem sozialen Zweck zugute, dieser wird vom Verein nach der Veranstaltung gemeinsam entschieden. Dieses Jahr gibt es auch erstmals einen Christbaumverkauf mitten in der Stadt. Vom 8. bis 23. Dezember werden auf der Grünfläche in der Kreuzstraße hauptsächlich Nordmanntannen vom Kärnter Christbaumbauer Martin Stromberger (Draschlhof Gurk) angeboten, die nach dem Mond geerntet wurden. "Nach dem Mondkalender geschlagene Christbäume verlieren die Nadel wesentlich später", weiß Stromberger aus Erfahrung.

In Friesach laden die Bürgerfrauen zum Adventmarkt © kk/privat

Friesach - Weihnachtsmarkt in mittelalterlichen Ambiente

In Friesach laden die Bürgerfrauen am 3. und 4. Dezember zum Adventmarkt im Fürstenhof Friesach. Gemeinsam mit dem Lions Club Friesach organisieren sie das Wochenende der Helfenden Hände, welches einerseits auf Weihnachten einstimmen, andererseits jedoch einen wohltätigen Zweck erfüllen soll. Die Erlöse der Veranstaltung sollen unschuldig in Not geratenen Menschen in der Region zugute kommen und ihnen somit unbürokratisch helfen.

Der Markt bietet neben musikalischer Umrahmung auch mehrere Hütten, die von den Eltervereinen der Volks- und Mittelschule Friesach sowie der Stadtkapelle und dem Jugendzentrum Kastl bewirtschaftet werden, es gibt Punsch, Kekse und noch andere warme Leckerbissen.

Außerdem finden am 17. und 18. Dezember die Wintermarkttage am Burgbau zu Friesach statt. Mitten unter den mittelalterlichen Bauhütten, angesichts des fast fertiggestellten Turmes, wird der durch Feuerstellen und Fackeln erhellte Wintermarkt abgehalten. Bei mittelalterlicher Musik kann man Feuershows bestaunen, die lebendige Krippe der Burghofspiele Friesach ansehen, durch die Marktstände flanieren und das breite kulinarische Angebot genießen. Es gibt Punsch, Glühmost, heißen Met, Maroni, süße Pferdeäpfel, kostenloses Steckerlbrot zum Selberrösten für Kinder und noch vieles mehr.

Wer den Turm ersteigt, findet einen köstlichen mittelalterlichen Glühwein, eigenhändig zubereitet und abgeschmeckt durch den Projektleiter Gerald Krenn. Der Eintritt ist frei, allerdings erhält man bei einer freiwilligen Spende einen Schnaps zur Einstimmung.