Die Imkerei und Seifenmanufaktur Biene Lungauer befindet sich am Hollersberg, in der Gemeinde Guttaring, auf rund 850 m Seehöhe. 2017 haben Manuel Wieser und Alois Prasser mit der Imkerei begonnen. Da die Honigernte in den ersten Jahren aber witterungsbedingt ausfiel, wurde nach einer Möglichkeit gesucht, wie zumindest das Bienenwachs, aus den 20 Bienenstöcken, sinnvoll genutzt werden könnte. Seit drei Jahren werden daher, neben dem Honig, auch verschiedene Naturprodukte produziert, die Bienenwachs beinhalten.